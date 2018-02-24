Milletvekili Aydemir’den ESMEK değerlendirmesi

AK Yerel Yönetim anlayışı hemen her mesele ve olguda halkın hizmetinde olmayı öngörür. Büyükşehir Belediyemizin ESMEK Yaklaşımı bu anlayışın başarılı bir ürünüdür’ dedi.

SEKMEN’E ÖVGÜ

AK Parti’nin ekonomiden sanata, spordan sağlığa hayata dair tüm sahalarda, reformlarla yeni bir sinerji oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, belediyecilik alanında da AK Parti’nin çağdaş bir açılım kaydettiği, Belediyecilikte AK Model oluşturduğunu söyledi. Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Mehmet Sekmen’in özverili ve karizmatik çalışmalarıyla Erzurum AK belediyeciliği 24 saat yaşıyor ve bu yaklaşıma minnettar kalıyor’ dedi.

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR ESMEK’İN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezi’nin konuğu oldu. Eğitimciler ve kursiyerlerle AK Belediyecilik üzerine sohbette bulunan Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik temelli tespitlerini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘AK Önderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her alanda olduğu gibi yerel yönetim alanında da yüce milletimize ufuk kazandırmıştır’ kaydını düştü.

AYDEMİR İL EKONOMİSİ VE ESMEK DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU

ESMEK Çaykara’da ülke, bölge ve ile dair sosyal ve ekonomik gündemi aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum ekonomisinin dünden bugüne üretim eksenli olduğu, ilin beşeri sermayesi, tecrübeleri, potansiyel ve kaynaklarıyla bölge ekonomisine yön verdiğini hatırlatarak, ESMEK yapılanmasının il ekonomisine nitelikli işgücü kazandırdığı gibi aynı zamanda bölge ekonomisine de ufuk çizdiğini belirtti.

HAL VE İSTİKBALİ İSTİŞARE

Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı nitelemede, ‘ESMEK ‘ler Büyükşehir Belediyemizin müstesna eğitim kurumları. Nitelikli çok sayıda insanımıza ilave donanımlar yüklüyor. Çaykara Şubesini ziyaret edip öğretmenler ve öğrencilerle hali ve istikbali istişare ettik. Öğretmenlerimizin yetkin hallerinden mutlu olduk. ‘ ifadelerini kullandı.