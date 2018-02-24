Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 15:54

Milletvekili Aydemir’den ESMEK değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK davanın yerel yönetim dokusu, halkın talep, beklenti ve tespitleriyle oluşmuştur.

Milletvekili Aydemir’den ESMEK değerlendirmesi

24 Şubat 2018 15:54

AK Yerel Yönetim anlayışı hemen her mesele ve olguda halkın hizmetinde olmayı öngörür. Büyükşehir Belediyemizin ESMEK Yaklaşımı bu anlayışın başarılı bir ürünüdür’ dedi.


SEKMEN’E ÖVGÜ


AK Parti’nin ekonomiden sanata, spordan sağlığa hayata dair tüm sahalarda, reformlarla yeni bir sinerji oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, belediyecilik alanında da AK Parti’nin çağdaş bir açılım kaydettiği, Belediyecilikte AK Model oluşturduğunu söyledi. Aydemir, ‘Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Mehmet Sekmen’in özverili ve karizmatik çalışmalarıyla Erzurum AK belediyeciliği 24 saat yaşıyor ve bu yaklaşıma minnettar kalıyor’ dedi.


MİLLETVEKİLİ AYDEMİR ESMEK’İN KONUĞUYDU


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı Toplum Merkezi’nin konuğu oldu. Eğitimciler ve kursiyerlerle AK Belediyecilik üzerine sohbette bulunan Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik temelli tespitlerini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘AK Önderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her alanda olduğu gibi yerel yönetim alanında da yüce milletimize ufuk kazandırmıştır’ kaydını düştü.


AYDEMİR İL EKONOMİSİ VE ESMEK DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU


ESMEK Çaykara’da ülke, bölge ve ile dair sosyal ve ekonomik gündemi aktaran Milletvekili Aydemir, Erzurum ekonomisinin dünden bugüne üretim eksenli olduğu, ilin beşeri sermayesi, tecrübeleri, potansiyel ve kaynaklarıyla bölge ekonomisine yön verdiğini hatırlatarak, ESMEK yapılanmasının il ekonomisine nitelikli işgücü kazandırdığı gibi aynı zamanda bölge ekonomisine de ufuk çizdiğini belirtti.


HAL VE İSTİKBALİ İSTİŞARE


Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı nitelemede, ‘ESMEK ‘ler Büyükşehir Belediyemizin müstesna eğitim kurumları. Nitelikli çok sayıda insanımıza ilave donanımlar yüklüyor. Çaykara Şubesini ziyaret edip öğretmenler ve öğrencilerle hali ve istikbali istişare ettik. Öğretmenlerimizin yetkin hallerinden mutlu olduk. ‘ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç