Milletvekili Aydemir’den kültürel yatırım talepleri

Bakanlık bünyesinde Erzurum Aziziye ve Tabyalar Tarihi Alan Başkanlığı’ kurulmasını öneren Milletvekili Aydemir, şehirde ecdat kültürünü yansıtan bir mimaride Sahhaflar Çarşısı Projesinin gerçekleştirilmesini, E ülke dışına çıkarılan eserlerin geri alınması noktasında Erzurum özelinde de odaklanılmasını, Ramazan Evleri Projesinin Bakanlık tarafından özel olarak desteklenmesini istedi. Aydemir Komisyondaki konuşmasında il kültür miraslarının ifadesi için tespit ettiği diğer proje ve beklentileri de Bakanlığa sunacağını bildirdi.

ERZURUM AZİZİYE VE TABYALAR TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI OLUŞTURULMASI ÖNERİSİ

Erzurum’un ecdat ruhunun teneffüs edildiği Asya’dan Avrupa’ya uzanan muhteşem medeniyetimizin seçkin adreslerinden biri olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Bakanlık bünyesinde, Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı benzeri Erzurum Aziziye ve Tabyalar Tarihi Alan Başkanlığı oluşturulması Bakanlığımıza yüksek bir değer katacaktır diye düşünüyorum ve bunu burada özellikle not düşüyorum.’ dedi.

AYDEMİR: ‘BİZ ANADOLU’DA 1071’DEN ÖNCE DE VARDIK’

‘Doğu Anadolu ve tabii Erzurum muhteşem medeniyetimizin o beylik ifadeyle ön sözüdür. Gerek yetiştirdiği değerler gerek tarihsel konumuyla üzerinde en fazla araştırma çalışmalarının yapıldığı hemen tüm tarihî olay ve zaferlerde adı mutlaka geçen bir şehirdir.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Bunu özellikle altını çizerek söyledim. 18 Eylülde biz Erzurum’da bir zaferi kutladık, Pasinler Zaferi’nin 969’uncu yıl dönümüydü. 1048’de yapılmış bu savaş, 1071’den çok önce. Biz bu topraklarda 1071’den çok çok önceleri vardık. Var olduğumuz için 1071’de çok kolay oldu. Türk milleti, bu toprakları dışarıdan gelip de zapt etmiş bir millet değildir. Kaldı ki “Türk milleti” derken “Kürtlerle ittifak” diye bir şey yok biz kardeşiz, biz birlikteyiz. Nerede Türk var, orada Kürt olmuş. Nerede Kürt var orada Türk olmuş, beraber olmuşuz. Her yerde, hayatın her sahasını beraber kuşatmışız. Böyle ayrımcı bir yaklaşım bizi küstürür, bizi böler, buna gerek yok. Bu toprakları birlikte vatan yapmışız biz. Tek millet olarak yapmışız. İşte, 1048 ben hep söylüyorum Vakıflar Genel Müdürlüğünü ifade eden tarihtir aynı zamanda. Halil İbani, ilk vakıf senedini imzalamıştır bizim tarihimizde ve Pasinler’de olmuştur bu. Dolayısıyla, Malazgirt’ten önce de vardık, 1048’den çok çok önce de vardık bu topraklarda elhamdülillah. Bunu özellikle not düşüyorum. ‘ifadesini kullandı.

ERZURUM’LA İLGİLİ ARAŞTIRMA ESERLERİ KONUSU

Erzurum’la ilgili araştırma eserlerinin özellikle Bakanlık nezdinde bir özel ihtimama, ilgiye tabi tutulmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, ben, şunu biliyorum: Erzurum’u ilgilendiren Rusya’da özelikle birtakım eserlerin Erzurum’dan bütün Türkiye sathındaki eserlerin Rusya’ya plase edilen eserlerin araştırılması için bir heyet gönderilecek. Böyle bir çalışmanın içerisine mutlaka Erzurum’u ifade eden eserleri de koymanızı özellikle Sayın Bakanım sizden talep ediyoruz. Çünkü Erzurum’dan 60-70 bin civarında eserin Rusya’ya götürüldüğünü biliyoruz, kayıtlarda var bunlar. Bunun için de çok yetkin, donanım sahibi üniversitelerimizde hocalarımız var, üniversite dışında da bu işlere mesai harcamış, kaliteli, nitelik sahibi isimler var. Bakanlığınızın o ekibin içerisine bunları da almanızı özellikle talep ediyorum. ‘ dedi.

ERZURUM SAHHAFLAR ÇARŞISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi çerçevesinde yaptığı konuşmada Erzurum’da Sahhaflar Çarşısı Projesinin geliştirilmesini isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum, malumunuz, bir irfan şehridir, çok sayıda kitapevi var Erzurum’da. Bir sahaflar çarşısı oluşturulmasına Bakanlığımız öncülük edebilir mi? Biliyorum ki Bakanlığımızın maddi anlamda kaynak olarak aktaracağı çok fazla bir şey yok ama belediyelerimizle iş birliği hâlinde bu hâle öncü olabilirsiniz. O durumda hakikaten Erzurumlular size

şükran duyarlar, teşekkür ederler. ‘ diye konuştu.

RAMAZAN EVLERİ PROJESİ

Erzurum’un Sağlık, Eğitim ve Turizm şehri olarak tarif edildiğini, İslam Coğrafyasında ise Ramazan Şehri olarak takdim bulduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Erzurum sağlık şehri, eğitim şehri, turizm şehri diye ifadelendiriliyor ama bütün İslam coğrafyasında bilinen bir başka vasfı daha var Erzurum’un. Erzurum aynı zamanda ramazan kentidir, ramazan şehridir. Ramazanlar özel bir iklim olarak yaşanır. Geçtiğimiz dönem de söylemiştim, altını çizmiştim, bizim Erzurum Büyükşehir Belediyemiz bu işlerde böyle çok hararetle yaklaşan, hakikaten samimi bir biçimde bu projeyi hayata geçirmeye çalışan hâl üzeredir. Kültür Bakanlığımız da katkı verirse ramazan evleri projesini kısa zamanda hayata geçirmiş oluruz. Burada da özellikle sizden istirhamımız var, desteğinizi talep ediyoruz. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN DİĞER PROJELER

Milletvekili Aydemir, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgili, Erzurum’la ilgili tüm eserlerin yer alacağı bir ‘Erzurum Araştırma Kütüphanesi’, İl Turizm değerlerinin esnafımızla buluşturulması, Erzurum ruh ve karakterini yansıtan, Erzurum evlerinin, çağdaş mimari ve yapılanmaya uygun olarak tip proje olarak düzenlenmesi, Erzurum’da özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarında eksen oluşturması, kış turizmine açık konaklama tesislerinin yaz aylarında kongre turizmi için kullanılması ve Erzurum’un kongre turizmi şehri vasfını kazanması, İlde yaşayan sanatkarlarımızı değerlendirerek onların sanatlarını gelecek nesillere aktarmasını sağlamaya yönelik Erzurum El Sanatları Çarşısı projesi başlığındaki beklentilerini Bakanlığa sunacağını bildirdi.