Milletvekili Aydemir’den Narman buluşması

Ebedi Türk Yurdu Anadolu bizim mana mimarlarımızın gönül tasviridir’ dedi.

AK ÖNDERLE 2071’LERDE BULUŞMA AZMİ

Mübarek Anadolu Coğrafyası’nın ortak bir milli duruş, müşterek bir kararlılık adresi olduğuna kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘Ahmet Yesevi’nin duasına mazhar Alperen Gazi Dervişlerin, Anadolu Bacılarının haysiyet ve izanını en beliği biçimde küresel idrake söyleten milli irade Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 2023’lere yürümek, 2071’lerde buluşmak azminde. Narman’da bu halet en beliğ biçimde yaşanıyor. Müteşekkiriz’ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR NARMAN’IN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da yürüttüğü ‘Hedef 2023’ çalışmaları kapsamında Narman’ın konuğu oldu. AK Parti İlçe Başkanı Metin okumuş, Belediye Başkanı Yücel Ahmet işleyen ve AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, ilçe eşraf ve esnafıyla buluştu, kanaat önderleriyle gündeme dair meşverette bulundu.

GÜNDEME DAİR TESPİT PAYLAŞIMI

Milletvekili Aydemir Narman buluşması kapsamında AK Parti ilçe Başkanlığında gündeme dair beklentiler üzerine tespitleri aldı. 2019 Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere değgin öneri, Narman Belediyesi vizyonuna ait öngörü, AK iktidarlar döneminde kaydedilen yatırımlar ve dolar üzerinden yapılan küresel ihanet oyununun ele alındığı görüşmede, Narmanlı dadaşların milli duruşlarına övgüde bulunuldu.

SÜMMANİ BABA’YA RAHMET

Aydemir, ‘Narman Erzurum’un tarih ve mana duraklarından bir aziz mekan. Sümmani Baba gibi onlarca mana eriyle bir yüksek değerler adresi. Ak Parti ilçe başkanlığımızı ziyaretle, gayretlerine teşekkür edip, ak yürekli kardeşlerimizle yaklaşan yerel seçimleri ve mevcut hali istişare ettik. Narman’ın 2023 sürecindeki beklentileri üzerine görüş alış verişinde bulunduk.’ açıklamasını yaptı.

AYDEMİR’DEN YEREL YÖNETİM İSTİŞARESİ

Narman buluşması kapsamında ilçe Belediye Başkanlığında ağırlanan Milletvekili Aydemir, Başkan Yücel Ahmet İşleyen ve AK heyetle Narman ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Erzurum’un tüm ilçelerinde Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bütün ilçelerimizde Büyükşehir Belediyemizin devasa hizmetleri var. Sayın Sekmen’le İl bazında eserlerle ifade edilen AK Belediyecilik anlayışı Narman’da da vücut buluyor. AK Partili her belediye 24 saat büyük çabayla çalışıyor. Narman Belediye, Başkanı Sayın işleyen de AK Belediyeciliği yatırım ve hizmetlerle ilçesinde ortaya koyan, nefsini Narman’ın ifade ettiği değerlere adayan AK dava mensubu. Ziyaretimizde yapılanları, yapılacakları istişare ettik. ‘ dedi.

NARMAN BELEDİYESİ MARKALAŞMA ATILIMI

Narman Belediyesinin öncü olduğu ‘Marka ilçe Konsepti’ çalışmalarına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Yerel ürünleri marka haline getirip ülke geneline hatta bütün dünyaya ihraç, takdire şayan bir çalışma. Narman Belediyemizin inovatif ürün girişimleri, yetkin ve yürekli çalışanlarla ciddi mesafe alıyor. Memnuniyetimizin sınırı yok. Teşekkür ediyoruz. ‘ diye konuştu.

AYDEMİR NARMAN ESNAFIYLA İSTİŞARE ETTİ

Narman esnafını ziyaret ederek, gündeme ilişkin sohbetlerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizi Narman’da da sürdürdük. 24 Haziran’daki desteklerine şükran sunup taleplerini dinlemek; dualarını almak bizim için vazife içinde nimete gark olmak gibi. AK Parti ‘ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hürmet ve sevgilerinin hududu yok. Rabbim cümlesinden razı olsun.’ değerlendirmesini yaptı.

RABİA DUASI

AK Parti heyetiyle birlikte Narman Şehitliğini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, şüheda indinde rabia niyazı, devletin dirliği, milletin birliği dualarını paylaştı. Aydemir, ‘Şehitlikler, milletimizin şeref sayfaları. Ziyaret etmek, vatan için can verme yüksekliğine eren yiğitlerimizin ruhlarına yakın durmak en esaslı görevlerimizden. Narman şehitliğimizde de bu maksatla okuduk; yenilendik. Onları, rahmetle minnetle anıyoruz. ‘ dedi.

GENÇ NÜFUSUMUZ SİGORTAMIZ

İlçe ziyaretlerinde çocuk ve gençlerle buluşmaya öncelik veren Milletvekili Aydemir, Narman’da da çocukların masumiyetlerine ortak oldu. ‘Çocuklar milletimizin geleceğini ifade ediyorlar. ‘ diyen Aydemir, ‘Genç nüfusumuz sigortamız hükmünde. Ziyaretlerimizde kucaklayarak enerji devşiriyor; milli bilinci taze zihinlerine zerre miskal de olsa enjekteyi vazife addediyoruz. Narman’da da bu güzel hali yaşadık. Şükürler olsun.’ yorumunu yaptı.