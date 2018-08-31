Milletvekili Aydemir’den Oltu buluşması

Ak Parti ilçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya genel Aydemir, ağustos ayı içinde yaşanan ve ilçe ekonomisine zarar veren sel ve taşkın olaylarının boyutları, tesir sahası ile ilgili bilgi aldı.

OLTU’DA AK GÜNDEM

AK Parti ilçe Teşkilatında Başkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il ve ilçe gündemine ait gelişmeleri, son dönemde ülke ekonomisine yönelik olarak sahnelenen dolar ve döviz tezgahını ele alan Milletvekili Aydemir, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Yerel Yönetim vizyonuna ilişkin tespitleri, Belediye yatırımları ve hizmet öngörülerine dair paylaşımlarda bulundu, Oltu Belediyesince kaydedilen başarılı çalışmalar ve yatırımların AK Belediyecilik anlayışının sonucu olduğunu kaydetti.

AYDEMİR ORTAK AKLA DİKKAT ÇEKTİ

‘Erzurum’da hakim olan AK sinerjiye esaslı katkı sunan ilçelerimizden birisi de Oltu‘dur. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, AK Parti teşkilatımızı ziyaret edip, yaşanan sel felaketini ve siyasi çalışmaları istişare ettik. AK parti kadroları olarak, iştiyak, şevk üzere yerel seçimlere odaklanmış haldeyiz. Oltu, tarihi birikimi, yüksek beşeri sermayesi, ilçe kalkınması ve il ekonomisine katkı noktasında ortak akıl yaklaşımıyla güzide bir AK adres. Oltulu dadaşlara ve AK yönetime minnettarız.’ açıklamasını yaptı.

OLTU ESNAFIYLA HASBIHAL

AK Parti Yöneticileriyle birlikte ilçe esnafına konuk olan, iş yerleri ve üretim noktalarında esnaf ve zanaatkarlarla görüşen Milletvekili Aydemir, Oltu’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilen güven, duyulan saygı ve her dem artan sevgiye dikkat çekerek, ‘Oltulu dadaşların Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda yürümek yolundaki kararlılığı, bu ilçemiz halkının yüksek irfan ve izanının kaydıdır. Oltulu dadaşların beliğ feraset ve basiretinin ifadesidir.’ değerlendirmesinde bulundu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE SUNULAN KATKIYA TEŞEKKÜR

Oltu ilçe ziyaretinde esnaf, eşraf, kanaat önderleri ve vatandaşla görüşerek 24 Haziran seçimlerinde kaydedilen yüksek desteğe teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ziyaretlerinde AK İktidara yönelik talepleri aldı. Aydemir, ‘Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye olan itimat zirvelerde. Bu hale minnettarlığımızı ifade şükür anlamınadır. ‘ yorumunu yaptı.

OLTU VE POZİTİF SİNERJİ

Oltu ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada ‘pozitif enerji ve yaklaşıma’ dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Oltu’da birlik ve beraberlik olgusunun hakim olduğu, dadaşların gerek ekonomik ve gerekse sosyal olay ve gelişmelerde müsbette buluşmayı öncelik haline getirdiklerini belirterek, bunun ilçe ve dolayısıyla il ekonomisine önemli boyutta olumlu katkı sağladığını söyledi.

AYDEMİR’DEN TORTUMKALE İNCELEMESİ

Milletvekili İbrahim Aydemir ve beraberindeki AK Heyet Oltu dönüşü Tortumkale köyünde mola verip Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde gözlemledi, yoğun yağışlar sebebiyle köy içi yolunda meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulundu.

Esendurak Köyü muhtarının da iştirak ettiği ziyarette Erzurum kapsamında Yayla Turizminin geliştirilmesi konusu ele alındı.