Milletvekili Aydemir'den yatırım açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da bu yıl içinde yürütülen 18 sağlık yatırımından 13'ünün tamamlandığını, 5'inin ise yıl sonuna kadar hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

ÇÖZÜM VE ESER SİYASETİ

AK Parti dönemiyle birlikte çözümsüzlük politikalarının yok edildiği, çözüm odaklı eser siyasetinin hakim hale getirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Dava anlayışının sonucu olduğunu belirtti. Aydemir, ‘Eser Siyaseti AK Parti ve AK Davayı tarif eden en esaslı kavram. Ak anlayış öncesi çözümsüzlüklere dayanan bir siyaset tarzı hakimdi. Topluma negatif enerji verilerek, problemlerden siyaset çıkarmak şeklindeki bu algıyı yer ile yeksan ettik şükür. Hal dilimiz eserlerimiz artık. Türkiye'yi bu ufka taşıyan AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.' dedi.

2018'DE TAMAMLANAN YATIRIMLAR

2018 yılı içinde yürütülen sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Milletvekili Aydemir,

Oltu Ayvalı Sağlık Evi, Köprüköy Ağcaşar Sağlık Evi, Çat Soğukpınar Sağlık Evi, Palandöken Abdurrahmangazi Aile Sağlığı Merkezi, Palandöken Solakzade Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi, Şenkaya Nişantaşı Sağlık Evi, Tortum Aile Sağlığı Merkezi, Aşkale Aile Sağlığı Merkezi, Çat Saltaş Sağlık Evi, Uzundere Gölbaşı Sağlık Evi, Yakutiye - Palandöken - Narman - Şenkaya - Tortum n 112 Acil Sağlık Hizmet istasyonu, Yakutiye Güzelova Sağlık Merkezi, Yakutiye Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi yatırımlarının tamamlandığını açıkladı.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

Milletvekili Aydemir, Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis İnşaatı İkmal İşi, Pazaryolu Entegre İlçe Hastanesi, Hınıs 14 Mart Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi, Oltu Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmet istasyonu, Horasan - Karayazı - Hınıs - Karaçoban - Pasinler 112 Acil Sağlık Hizmet istasyonu yatırımlarının da sürdürüldüğünü bildirdi.