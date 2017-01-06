Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 16:24

Milletvekili Aydın’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

Milletvekili Aydın’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

06 Ocak 2017 16:24

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette, Erzurum üzerine yapılabilecek projeler konuşuldu. Parlamenter Aydın’ın ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, “MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın Beyefendi ile Erzurum ile ilgili projeler ve Büyükşehir’in yaptığı çalışmaları konuştuk. Şehrimizde yapılması gereken projeler için Milletvekilimizden de destek bekliyoruz. Kendisinin de bizlere tavsiyeleri oldu. Şehrimiz için vekillerimiz, bürokratlarımız ve sivil inisiyatif kurumlarımızla birlikte el birliğiyle çalışıyoruz” dedi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da, Erzurum için Mecliste yapılan çalışmaları dile getirdi. Parlamenter Aydın, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizim için ülkemizin bekası her şeyden önce gelir. Bunun yanı sıra Erzurum için de diğer milletvekili arkadaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
1
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç