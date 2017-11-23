Milletvekili Deligöz, Oltulu öğrencilerin taşıma sorununu çözdü

Sorunun çözülmesiyle 90 öğrencinin mağduriyeti giderildi.

Oltu’da düz liselerin kapanmasının ardından hergün Narman ilçesine taşımalı sistemle gitmek zorunda kalan 90 öğrenci, ihalenin iptal edilmesi nedeniyle ortada kalmışlardı. Konunun medyada yer almasının ardından harekete geçen Ak parti Erzurum Millletvekili Orhan Deligöz, sorunu çözüme kavuşturarak öğrencilere müjdeli haberi verdi. Yıl sonuna kadar taşımaya devam edileceğini açıklayan Milletvekili Deligöz yıl sonunda bu öğrencilerimize kesin çözüm bularak bir daha bu tür sorunlar yaşamayacağını söyledi.

Usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iptal edildiği öne sürülen taşımalı sistem Narman’a gitmek zorunda olan 90 öğrenci ise Milletvekilinin sorunu çözmesinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Öğrenci velileri ise “Milletvekilimiz kendi evlatları mağdur olmuş gibi uğraştı sorunumuzu çözdü ondan Allah razı olsun” dediler.