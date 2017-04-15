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15 Nisan 2017 11:48

Milletvekili Deligöz’den son sürat referandum çalışmaları

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz Erzurum’un ilçelerinde referandum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Milletvekili Deligöz’den son sürat referandum çalışmaları

15 Nisan 2017 11:48


Olur ilçesine giden Deligöz’ü Olur Ak parti ilçe Başkanlığında kalabalık partililer karşıladı. AK Parti Olur İlçe Başkanlığında vatandaşlarla görüşüp dertlerini dinleyen vekil Deligöz’den vatandaşlar orman köylülerine verilen gübre hibe desteği projelerinin ormanı olmayan köylere de verilmesini istediler. Milletvekili Deligöz, 16 Nisan’da Olurlu vatandaşlardan ‘Evet’ oyu istedi. Daha sonra Genç Çiftçilerin kurs bitirme belge törenine katılan Milletvekili Orhan Deligöz, çiftçiliği atadan dededen öğrendiklerinizi bir kenara bırakarak profesyonelce çiftçilik yaparak çok daha iyi para kazanacaklarını söyledi. Kursiyerlere kurs bitirme belgelerini veren Deligöz, Ak Parti Erzurum İl Başkan Yardımcıları Ahmet Gül ve Vahdettin Şimşek ile birlikte Oltu’ya geçti. Oltu’da ESMEK’in kurs bitirme belge törenine de katılan Deligöz, kursiyerlere yönelik bir konuşma yaparak referandumda Oltu’yu ‘Evet’te zirveye taşımalarını istedi. Orhan Deligöz Oltu ziyaretleri kapsamında Doğutaş Sanayi Sitesinde bütün esnafları teker teker dolaşarak sanayi esnafının dertlerini dinledi.


Öte yandan Doğutaş Sanayi Sitesinin uzun zamandır beklediği ATM isteği de, Orhan Deligöz’ün çabalarıyla sonuç verdi. ATM’nin hizmete girmesiyle ilçe merkezine gitmek durumunda kalmayacak olan esnaflar Orhan Deligöz’e teşekkür etti.




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