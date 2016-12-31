AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2016 yılının milli irade yılı olduğunu ifade ederek, “2016 yılı Abdurrahman gazi, Alvarlı Efe torunlarının tarih yazdığı yıldır. Millet yolunda Dadaşça duruş ve kararlılığın yılıdır. 2016, tarihimiz bütününde AK milattır.” dedi.

2016 yılının tamamlanması, 2017 yılına giriş dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “2016 Cumhuriyet tarihimizde bir milat, milli hafızamızda bir destan devri, milli vicdanımızda bir diriliş dönemi olarak hatırlanacak cumhurbaşkanımızın önderliği, dirayet ve kararlılığıyla yüce milletimiz 2023 seferini sürdürecektir.” diye konuştu.

“Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır”

2016 yılı 15 Temmuz’unun bir milletin yeniden dirilişi, bir millet efkarının ortak iradede buluşması olarak küresel tarihin önsözüne girdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Milli iradenin, Akif’in tarifiyle, ‘Sahipsiz olan memleketin batması haktır/Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır’ imanında bütünleştiğini bildirdi.

2016 yılında kaydedilen 15 Temmuz Diriliş Destanı’nın anlaşılmadan geleceğe yol bulunamayacağını belirten Milletvekili Aydemir, “15 Temmuz bir büyük milletin, ‘sen ben yok, biz varız’ dediği dem, kararmış küresel vicdana gem vurup, ihanet senaryoları kurgulayanların ezberini bozduğu tarihi bir andır. Üstadımız Mehmet Akif Ersoy’un bir asır önce dediği gibi: ‘Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin/Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin/Yarmışız edvar-ı fetretten kalan Yeldaları/Fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdaları..’ 15 Temmuz budur..2016 yılının yüce milletimiz tarihindeki konumu, önemi ve tarifi budur.” dedi.

“Fırat kalkanı Şühedasına rahmet niyazıyla”

FETÖ, bölücü örgüt başta olarak, Türkiye’nin iç ve dış düşmanlarla tarihi bir mücadele verdiği, diğer yandan da yeryüzünde mazlumların ahını durdurmak, yetimlerin gözyaşlarını silmek adına Fırat Kalkanı seferini yürüttüğünü ifade eden Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz 2016’daki, FETÖ ihanetine karşı milli irade şahlanışını tarihin emsalsiz bir dönemi olarak değerlendirdi.

“Fetullahın takkesi düştü, keli gözüktü”

FETÖ ihanet şebekesini Akif’in ‘Ey vatansız derbederler, ey deni kundakçılar/Milletin az çok duran bir dini, bir namusu var/Şimdi nevbet onların..Yansın da onlar öyle mi?/Tarumar olsun bütün bir Müslümanlık alemi/Ey haya namında bir hissin vücudunda bile,/Pek haberdar olmayan, yüzsüz, hayasız bak hele/Arkasından taklak attın en deni bir şöhretin/Düştü takken, çıktı cascavlak o kel mahiyetin..’ dizeleriyle tarif eden Milletvekili Aydemir, “Yüce milletimiz inancından aldığı ilhamla 15 Temmuz’da FETÖ ihanetine dur demiş, yine Akif’in ‘Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır/Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır’ nidasına ses katmıştır. Akifçe bir üslup ile: ‘üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam/Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam’ demiş, ‘adam aldırma da geç git diyemem aldırırım/ Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım’ amentüsünde yüreklerini birleştirmiştir.” diye konuştu.

“Aydemir: Cumhurbaşkanımıza minnettarız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 15 Temmuz 2016’da AK bir Milat başladığını, vesayet dönemlerinin biterek yeni bir çağ açıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Hepimizin öncelik ve temel görevi 15 temmuz’u unutmamak ve unutturmamaktır. Hainlere karşı milli bir kıyam gösteren milletimizin ufku, 15 temmuzdaki ortak imandır. Milli irade adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz.’ ifadesini kullandı.

Türkiye’nin olduğu gibi Erzurum’unda 2002 yılından bugüne bir kalkınma ve gelişme seyri içinde olduğunu, sosyal ve ekonomik bağlamda yenilenme, değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Milletvekili Aydemir, “İnşallah 2017 2016’daki milli irade temelleri üzerinde yeni bir yükselişin yaşandığı bir yıl olacak, yüce milletimiz 2023 seferini sürdürecektir. 2017 yılının tüm İslam coğrafyasına, aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz.” dedi.