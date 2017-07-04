Dr. Mustafa Ilıcalı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ilıcalı mesajında, milli birlik ve beraberlik ruhunun temelinin atıldığı 3 Temmuz gününün ülkemiz tarihindeki anlam ve önemine değindi.

Dr. Mustafa Ilıcalı, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’da başlattığı Milli Mücadele harekâtının 98. yılını kutladı. Ilıcalı o dönemde ülkenin dar boğazdan geçtiğine işaret ederek “Türk Milleti bağımsız yaşamak şuuru ve mücadele azmi ile son nefesine kadar direnç gösterse de düşman işgalleri günden güne artıyordu. Milli Mücadele harekâtının fitilini ateşlemek için Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a ayak basmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve tarih boyunca ülkemizin en zor dönemlerinde daima en ön saflarda yer alan Erzurumlu vatansever dadaşlarımızın milli birlik ve beraberlik ruhu ile başlattığı Milli Mücadele Harekâtı, Erzurum’dan tüm ülkeye yayılmıştır. Erzurum halkı, tarihimizin dönüm noktası sayılabilecek bütün kritik ve hassas dönemlerinde vatan, millet sevdası ile en ön saflarda savaşmaktan ve direnmekten kaçınmamıştır. Dadaşlarımız tıpkı 3 Temmuz’da olduğu gibi 15 Temmuz’da da, ülkemizin en zor zamanlarında da bayrağının ve milletinin yanında olmuştur” dedi.