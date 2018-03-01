Olağan Kongresi’ne katılarak gençlerle bir araya geldi. Ilıcalı, liderinin izinde ve maneviyatına sahip çıkan bir gençlik istediklerini söyledi.

Müftülük Konferans Salonu’nda yapılan kongrede konuşma yapan Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Türkiye için herkesin üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydetti.

“Liderinin izinde, değerlerine sahip çıkan bir gençlik istiyoruz” diyen Ilıcalı, şöyle konuşu:

“2019 çok yakın. Burada bulunan katılımcılarımıza şunu söylüyorum. Bulunduğumuz makamlar hiçbirimizin tapulu malları değil. Hayat gelip geçiyor önemli olan, böyle bir şansa sahipken AK davanın mensupları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet vermek. Bunun kıymetini bilmemiz gerek. 2019 seçimleri gelir yeni bakanları, yeni milletvekilliklerini seçeriz. Burada yapmamız gereken şey olayları farklı yönlere kaydırmadan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetli tutmalıyız. Milletvekili olmadan önce üniversitelerde 30 yılın üzerinde hocalık yaptım çalışma arkadaşlarım üniversiteli gençlerdi. Bu açıdan partimiz gençlere çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız gençlik kollarından gelmiş somut bir örnek. Ak davada gençliğin çok önemli yeri var. Sizlere de çok önemli görevler verilecek. Geçmişinizi çok iyi bilmeniz lazım 24 medeniyetin mirasçısı bir ülkeyiz. Bakın bu kadar mücadele veriliyor. Cumhurbaşkanımız ve onun çalışma arkadaşları artık dünyada söz sahibi. Gençliğe önem veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu ülkeyi yönetmeleri için daha ilerilere götürebilmeleri için 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için onlara ihtiyacımız var. Liderinin izinde ve maneviyatına sahip çıkan bir gençlik istiyoruz.’’