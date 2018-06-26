Milletvekili Ilıcalı, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Yetkili organlarımız bunu değerlendirecek. Partinin de her seçimde kazanmasının sebebi de bu nerede yanlış yaptığımızı her zaman kontrol ediyoruz.” dedi.

Müceldili Konağında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Erzurum’un tarihi bir başarıya daha imza attığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Bu dönem de iyi bir başkana ihtiyacımız vardı. Diğer adayları da izleyen halk oylama da yüksek farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sisteminin birinci başkanı olarak seçti. Burada bulunan herkesin de çok büyük emeği var başta da tabi ki İl Başkanımız ve teşkilatımızın emeği var emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde Orhan Deligöz ve ben aday değildik ama SKM kapsamın da il başkanlığımız bize de programlar yaptı. Bunun dışında Milletvekili seçimlerinde de çok şükür yüzde 50’nin üzerinde yüksek bir oy aldık. Cumhur İttifakıyla birlikte 300’ün üzerinde milletvekili çıkardık. Erzurum’da da Milletvekili sayımıza bakacak olursak geçmiş dönem ki sayımıza göre bir milletvekili sayımızın azaldığını görüyoruz. Oylarımızda da bir düşüş olduğunu görüyoruz bunu zaten partimizin yetkili organları ve Genel Başkanımız değerlendireceklerdir. Partinin de her seçimde kazanmasının sebebi de budur nerede yanlış yaptığımızı her zaman kontrol ediyoruz. Sonuç olarak 24 Haziran da seçimler sona ermiştir. Dünya adına ülkemiz adına önemli bir kazanç sağladık. Erzurum tarihi bir başarıya imza attı oylarımız da düşüklük olmasına rağmen Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek verme konusunda yine ilk ona girmiş durumda. Benim bu süreçte yanımda olan siz değerli basın mensupları ben sizlere hakkımı helal ediyorum sizde bana hakkınızı helal edin’’ diye konuştu.

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı toplantıdan sonra tüm basın mensuplarıyla tokalaşarak vedalaştı.