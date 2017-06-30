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30 Haziran 2017 16:02

Milletvekili Ilıcalı’dan asfalt sözü

Olur Akdağ Şenlikleri için Olur Akdağ’ına gelen Erzurum AK parti Milletvekili Prof.

Milletvekili Ilıcalı’dan asfalt sözü

30 Haziran 2017 16:02

Dr. Mustafa Ilıcalı, festivale giden yolun yol denecek bir durumunun olmadığını seneye festivale kadar yolda iyileştirme yapılması için gerekli girişimlerinin yapılacağını söyledi.


Erzurum AK parti Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, “Asfaltı atacağız, bu sözümü Olur Akdağ Karakucak güreşleri er meydanından veriyorum” dedi.


Milletvekili Ilıcalı’nın bu güzel yaklaşımı Olurlular tarafından alkışlarla karşılandı. Orman içerisinde cennetten bir köşe gibi olan Akdağ şenlikleri alanı Olur ilçe merkezinden 10 km uzaklıkta.




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