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04 Temmuz 2017 15:43

Milletvekili Ilıcalı’dan miniklere anlamlı ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Milletvekili Ilıcalı’dan miniklere anlamlı ziyaret

04 Temmuz 2017 15:43

Dr. Mustafa Ilıcalı, Sevgi Evlerinde kalan minikleri ziyaret etti. Ilıcalı bu anlamlı ziyarette çocuklarla eğlenceli vakit geçirerek birlikte oyun oynadı.


Dr. Mustafa Ilıcalı, yoğun çalışmaları arasında, Nenehatun Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Sevgi evlerinde kalan miniklerle bir araya geldi. Çocuklarla tek tek tanışarak sohbet eden ve birlikte oyunlar oynayan Ilıcalı, sürpriz hediyelerle de miniklerin gönlünü kazandı.


Samimi diyalogların geçtiği ziyarette Ilıcalı “Sizlere Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamlarını getirdim. Burada sizlerle en iyi şekilde ilgilenip güzel bir ortam oluşturan Müdürümüz Cemil Bey ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir gelecek diliyor gözlerinizden öpüyorum.”dedi. Ilıcalı ev konforunda düzenlenen ‘Sevgi Evleri’ için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığa teşekkür ederek “Minklerimizin aile ortamı sıcaklığında, sağlıklı, temel güven duygusu gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş birer birey olmasını amaçlayan ‘Sevgi Evleriyle’ Bakanlığımız güzel bir projeyi hayata geçirmiş. Bu güzel hizmet için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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