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07 Haziran 2018 14:54

Milletvekili Taşkesenlioğlu, AK icraatları anlatıyor

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında AK Parti’nin yatırımlarını anlatıyor.

Milletvekili Taşkesenlioğlu, AK icraatları anlatıyor

07 Haziran 2018 14:54


Ev toplantıları, seçim taraması, sivil toplum kuruluşları ve çat kapı ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Taşkesenlioğlu, hanımlara yönelik yaptığı toplantıda, “Hanımlarla, eşlerine omuz veren kadınlarla, annelerle, Anadolu’nun dört bir yanında bulunan Nene hatunlarla birlikte gece gündüz demeden çalışarak, 24 Haziran’da ’Millet için, devlet için Türkiye’nin bekası için AK Parti’ diyeceğiz" dedi.


Taşkesenlioğlu, “Hükümetimiz 16 yılda Erzurum’da dev yatırımlara imza attı. Bakınız sadece Aile ve Sosyal Politikalar alanında ilimize 2.7 Milyar TL kaynak sağlandı. AK Parti’miz yatırım ortamını iyileştiren bir ekonomi politikası uyguladı. 16 yıllık iktidarımız döneminde ilimizde yatırımları desteklemek amacıyla 375 yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenerek, ekonominin çarkları hızlandırıldı ve bu belgeler kapsamında sadece 2017 yılından 2002 senesine kıyasla ilave istihdamı 43.7 artırdık ve Erzurum’da 6 bin 689 kişilik ilave istihdam sağlandı” diye konuştu.


Erzurum’da 16 yılda ihracatın 2.4 kat artırıldığını ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, “24 Haziran genel seçimleri sonrası Türkiye’nin hamle ve şahlanış dönemine hep birlikte tanık olacağız” açıklamalarında bulundu.




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