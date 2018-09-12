Milletvekili Taşkesenlioğlu Oltu'ziyaret etti

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Oltu'nun mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinledi.

Taşkesenlioğlu Oltu'ya gelerek AK Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gökçedere, Dutlu, Güllüce, Güzelsu ve Çengelli Mahallelerini ziyaret ederek seçimlerde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden sorunlarını dinledi Taşkesenlioğluna özellikle bayanlar yoğun ilgi gösterdiler.

Milletvekili Taşkesenlioğlu vatandaşların birer birer sorunlarını dinledi notlarını aldı sorunların çözümü noktasında çalışmalar başlattı.

Mahalle sakinleri, seçim zamanı olmadığını ve bir milletvekilinin kendilerini ziyaretlerinden dolay çok memnun kaldıklarını belirttiler. Güzelsu mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki Fikri Akbulut, el emeği ile yapmış olduğu hediyelik soba ve su kovalarını Milletvekiline hediye etti.

Mahallelerde ortak sorun sulama suyu ve yapılan konutlardaki sıkıntılar olduğu gözlendi, bir an önce bu sorunlara çözüm getirmelerini istediler.