Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 09:22

Milletvekili Taşkesenlioğlu seçim çalışmasını ’Vakit Taksi’de yaptı

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Erzurum’da şoförlüğünü yaptığı takside vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Taşkesenlioğlu seçim çalışmasını ’Vakit Taksi’de yaptı

15 Haziran 2018 09:22


Tarihi Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çektiren Taşkesenlioğlu, ardından üzerinde "Vakit Taksi" yazan aracın sürücü koltuğuna geçti.


Araçta gerekli kontrolleri yaparak yola çıkan Zehra Taşkesenlioğlu, taksiye binen vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.


Taşkesenlioğlu, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri hakkında konuşma fırsatı bulduğu yolculardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.


Zehra Taşkesenlioğlu, sohbet havasında geçen yolculukların ardından vatandaşlardan ücret almayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç