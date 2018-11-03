Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Yavi Katliamını andı

TBMM'de söz alan Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 1993 yılında Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesinde PKK tarafından 32 kişinin katledildiği Yavi Katliamı hakkında konuştu.

Bir daha Yavi katliamı gibi bir katliamın yaşanmaması için PKK'nın kökünü kazıyacaklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, “Bir milletvekili için en zor anlardan biri de yıllar önce bile gerçekleşse bir katliam hakkında söz almaktır ancak hem tarihe not düşmek hem de bu acıyı yeniden hatırlayarak tabiri caizse Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı çalışmalara motivasyon sağlamak amacıyla sizlere bugünkü konuşmayı gerçekleştiriyorum. 77 yaşındaki Cevat Menteşe'nin anlattığı olayla başlayacağım. Cevat Menteşe diyor ki: "Yirmi beş yıl önce, 25 Ekim akşamı evimde çay içtikten sonra kahveye gidip arkadaşlarla sohbet etmek ve mevcut haberleri izlemek amacıyla, televizyon izleyebilmek için de kahveye gittim. Ancak hemen, ben kahveye gittikten üç dört dakika sonra, kendilerinin PKK terör örgütü mensupları olduğunu daha sonra öğrendiğimiz 4-5 kişi içeriye daldı ve "Ateş açın." talimatıyla beraber, içeriye attıkları -toz dumanı birbirine katacak olan- bir dumanla beraber yaklaşık 50 kişinin birden bire yere serilmesine neden oldular. Ve sonra şu sesleri ömrüm boyunca unutmayacağım, 'Annem nerede?' 'Babamın ayağına ne oldu?' 'Acaba buradaki benim oğlum muydu?' haykırışlarını ömür boyunca unutmayacağım. Bu katliam yirmi beş yıl önce Erzurum'un Çat ilçesinin Yavi beldesinde gerçekleştirildi. Sadece bu muydu? Maalesef. Yine aynı yol; 5 Temmuz 1993 yılında Erzincan Başbağlar'da yapılan katliamda da 33 kişi şehit oldu maalesef. Ne uğruna yaptılar? Ülkeyi bölebilme uğruna bunu yaptılar. Kimler yaptılar? Birtakım başka ülkelerin ittifaklarıyla gerçekleşmiş olan, onların ideal ve emellerini Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmeye çalışan terör örgütünün mensupları bu ve buna benzer katliamları ülkemizde yapmaya çalıştılar. Ancak unutmadıkları bir şey vardı, hem bölgedeki halkın kararlılığı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlılığıyla terör örgütünün her geçen gün kökünü kazmaya devam ediyoruz. Sadece terör örgütünün değil, terör örgütüne destek veren herkesin de kökünü bu ülkede kazıyacağız ki bir daha Yavi katliamı, bir daha Başbağlar katliamı gerçekleşmesin bu ülkede” şeklinde konuştu.