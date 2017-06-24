Milletvekilinin yardım çeki dağıtımında izdiham

Dağıtım kadınların yoğun talebi nedeniyle izdihama dönüşürken, arada kalanlar zor anlar yaşadı.

‘Survivor Türkiye’ yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın amcası Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Ramazan Bayramı öncesinde ailesinin hayrına kişi başı 100 TL olmak üzere toplamda 100 bin TL’lik dar gelirli ailelere yardım çeki dağıttı. Dağıtım Tebrizkapı semtindeki Narmanlı Camisi avlusunda kurulan çadırın önünde yapıldı. Dağıtım başlamadan saatler öncesinde yardım çeki almak isteyen kadınlar kalabalık oluşturdu. Milletvekili Ilıcalı ve basın danışmanları zabıta görevlilerinin de yardımıyla yardım çeklerini dağıtmaya başladı. Bir süre sonra dağıtım izdihama dönüştü. Bir an önce yardım çeki almaya çalışan kadınlar izdiham sırasında birbirleriyle itiş kakış içerisine girerek tartışma yaşadılar. Bunun üzerine dağıtım alanına resmi polis ekipleri de çağrılarak düzenin sağlanması istendi. Yaşanan izdihamda bazı kadınlar kucaklarındaki bebeklerle zor anlar yaşadı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Allah nasip etti güzel bir Ramazan yaşadık. Memleketimizde orucumuzu tutuyoruz. Ailem adına da bir yardım paketlerini hani herkes istediğini alsın diye bir çek dağıttık. Maalesef çok fazla izdiham oldu. Bizde inşallah yerine ulaştıracak şekilde elimizdeki çekleri dağıtacağız. Allah kabul etsin diyoruz. Bayram içinde değerli hemşehrilerime güzel bir bayram diliyorum. Sağlık, afiyet, huzur içerisinde bir bayram olsun. Ülkemiz, milletimiz için güvenlik yüksek, terörün kökü kazınmış, kalkınma hamlelerinin inşallah bayram ertesinde artarak devam edeceği ve bu güzel bayramın bereketi güzellikle olsun diyorum” dedi.