Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 09:27

Milletvekilinin yardım çeki dağıtımında izdiham

Erzurum’da AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, bayram öncesinde dar gelirli ailelere kişi başına 100 TL’lik yardım çeki dağıttı.

Milletvekilinin yardım çeki dağıtımında izdiham

24 Haziran 2017 09:27

Dağıtım kadınların yoğun talebi nedeniyle izdihama dönüşürken, arada kalanlar zor anlar yaşadı.


‘Survivor Türkiye’ yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın amcası Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Ramazan Bayramı öncesinde ailesinin hayrına kişi başı 100 TL olmak üzere toplamda 100 bin TL’lik dar gelirli ailelere yardım çeki dağıttı. Dağıtım Tebrizkapı semtindeki Narmanlı Camisi avlusunda kurulan çadırın önünde yapıldı. Dağıtım başlamadan saatler öncesinde yardım çeki almak isteyen kadınlar kalabalık oluşturdu. Milletvekili Ilıcalı ve basın danışmanları zabıta görevlilerinin de yardımıyla yardım çeklerini dağıtmaya başladı. Bir süre sonra dağıtım izdihama dönüştü. Bir an önce yardım çeki almaya çalışan kadınlar izdiham sırasında birbirleriyle itiş kakış içerisine girerek tartışma yaşadılar. Bunun üzerine dağıtım alanına resmi polis ekipleri de çağrılarak düzenin sağlanması istendi. Yaşanan izdihamda bazı kadınlar kucaklarındaki bebeklerle zor anlar yaşadı.


AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Allah nasip etti güzel bir Ramazan yaşadık. Memleketimizde orucumuzu tutuyoruz. Ailem adına da bir yardım paketlerini hani herkes istediğini alsın diye bir çek dağıttık. Maalesef çok fazla izdiham oldu. Bizde inşallah yerine ulaştıracak şekilde elimizdeki çekleri dağıtacağız. Allah kabul etsin diyoruz. Bayram içinde değerli hemşehrilerime güzel bir bayram diliyorum. Sağlık, afiyet, huzur içerisinde bir bayram olsun. Ülkemiz, milletimiz için güvenlik yüksek, terörün kökü kazınmış, kalkınma hamlelerinin inşallah bayram ertesinde artarak devam edeceği ve bu güzel bayramın bereketi güzellikle olsun diyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:24
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!