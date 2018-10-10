Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz İYEP'e start verdi

İlkokulların 3 ve 4 üncü sınıflarına devam eden, türkçe ve matematik derslerinden “İlkokullarda Yetiştirme Programı” kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrenciler için geliştirilen program olan İYEP'e (İlköğretim Yetiştirme Programı) Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından öğretmen eğitimleri açılış programıyla start verildi.

İYEP (İlköğretim Yetiştirme Programı) sürecinde tüm ilçelerde sınıf öğretmenlerine eğitimler verilecek ve 3. ve 4. sınıflarda olup türkçe ve matematik derslerinde belli kazanımları elde edememiş çocuklara programlar uygulanacak.

Erzurum Lisesinde yapılan toplantıda konuşan Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak güçlü bir teşkilata sahip olunduğunu öğretmenlerimizin motivasyonu sağlandığında çocuklarımız için başarının kaçınılmaz olduğunu belirterek hayırlı bir eğitim süreci geçirilmesi temennisinde bulundu.

Erzurum Anadolu Lisesi Kültür Salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Samih KIR, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Beyazlı, Yakutiye Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çınar ve öğretmenler katıldı.