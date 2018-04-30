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30 Nisan 2018 15:35

Milli Eğitim Müdürü Yıldız’dan üniversiteye hazırlananlara motivasyon

30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarına yönelik, Erzurum’da liselerde gerçekleştirilecek motivasyon derslerinin startı İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından Ilıca İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle verildi.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız’dan üniversiteye hazırlananlara motivasyon

30 Nisan 2018 15:35


Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü uzmanlarında Muhsin Erhan tarafında sınav sisteminin anlatıldığı seminerin ardından söz alan İl Müdürü Yıldız, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında; hayatın kendisinde bir sınav olduğunu ve irili ufaklı sınavlardan müteşekkil olduğunu söyleyen Yıldız; “Hayal ettiğiniz üniversitenin hayal ettiğiniz fakültesine yerleşmek için de böyle bir sınava tabi tutuluyoruz” dedi.


Kalan süre içerisinde daha verimli, daha etkin ve eksiklerini gidermeye yönelik geçirmeleri durumunda çok daha güzel sonuçlar elde edeceklerini ve hedefledikleri fakülteye yerleşeceklerini söyledi.


Kendileri, aileleri ve vatanları için hayallerini yüksek tutmaları gerektiğini, kendilerine emanet edilecek bu güzelim vatanı en iyi şekilde temsil etme bilinciyle çalışmalarının önemine değinen Yıldız; konuşmasının sonunda motivasyonları artmış görünen öğrencilerden; sınava kadar daha etkili ve düzenli bir şekilde ders çalışma konusunda söz aldı.




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