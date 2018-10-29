‘Milli irade ‘İla'yı Kelimetullah İmanında Sadıktır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cumhuriyet, yüce milletimizin varlık sebebi olan İla'yı kelimetullah için ‘nizamı alem' anlayışının seçkin bir sonucudur. Yüce Milletimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla kendi temelleri üzerinde yeniden dirilişi, muhteşem ecdadın ufkuna yürüyüşüdür.' dedi.

EMSALSİZ BİR YÜKSELİŞ

Aydemir, ‘Cumhuriyetle birlikte vurgulanan gerçek, Türk milletinin Mekki kıymetleriyle birlikte küresel idrake belletilmesi, Akif'in ifadesiyle, ‘kimi hindu kimi yamyam kimi bilem ne bela olan istilacılarca yok olması beklenen bir büyük milletin kendi değerleriyle emsalsiz bir yükselişidir. Çanakkale'den Aziziye'ye Kut'ul Amare'den Sakarya'ya bir destan serisi halinde kaydedilen ila'yı kelimetullah imanının ifadesidir.' yorumunda bulundu

‘ÖLÜMÜ DE ÖLDÜREN RABBE SECDELER OLSUN' ADANMIŞLIĞI

Cumhuriyetin Kuruluşunun 95'inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un imanı tarif eden, ‘Mümin -ki bilir gördüğü yekruze cihanın/ Fevkinde ne alemleri var subh-i bekanın' kaydına yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Cumhuriyet, nefsini hakka adayan bu yüce milletin, ‘Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun' adanmışlığıyla kendisini cihana vurgulamasıdır.' ifadesine yer verdi.

15 TEMMUZ HATIRLATMASI

Cumhuriyet'in, Milli Şair Akif'in ‘Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor/ Evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor' mısralarıyla vurguladığı küresel istilacı zihniyeti karşısında tarihte emsali olmayan milli irade kararlık ve dirayetinin vurgusu olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimiz bu ruh asaletini, AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda buluşarak 15 Temmuz'da bir kerre daha ortaya koymuş, vatanın birliği, devletin dirliği, milletin bütünlüğüne göz diken hainlere bu imanla tarihi bir ders vermiştir. ‘ dedi.

ALLAH Ü EKBER GÖKTEN ŞEHİTLER

Aydemir, ‘Akif'imizin ifadesiyle, ‘Yılmam ölümden, Yaradan askerim; orduma gazi dedi peygamberim/ Bir dileğim var, ölürüm isterim/Yurduma tek düşman ayak basmasın/ Amin desin hep birden Yiğitler/Allah ü ekber gökten şehitler/ amin, amin Allah ü ekber' niyazından ayrılmayarak, yüce milletimizi vahdet ve tevhitte buluşturan aziz ecdadımızı minnet, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milli iradenin coşkusunu yürekten paylaşıyoruz.' vurgusunda bulundu.