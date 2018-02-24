Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen programda MHP İl Başkanı Naim Karataş şunları söyledi: “Her karış toprağı şehit kanıyla yoğrulmuş cennet vatanımız uğruna şehadete göz kırpmadan koşan şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak şüphesiz tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi şiar edinmiş Türk milliyetçileri olarak, şehitlerimize karşı bir nebze de olsa borcumuzu ödemek ve mehmetciklerimizin yanında olduğumuzu Türk düşmanlarına göstermek amacıyla bir araya gelmiş olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.”

Birlik ve bütünlüğün önemine vurgu yapan İl Başkanı Karataş sözlerine şöyle devam etti: “Biliyor ve inanıyoruz ki bu birlik ve bütünlüğümüz Türk düşmanlarına korku salmaktadır. Açık ve aşikardır ki kirli emellerine ulaşmak isteyen emperyal odaklar ilk olarak Türk milletinin birliğine zarar verecek çeşitli senaryolar yazmaktadır. Ancak asla unutulmamalıdır ki geçmişte yedi düvele karşı dünyanın tek başarılı İstiklal harbini vererek mazlum milletlere örnek teşkil etmiş olan milletimiz, kaderine hükmetmek isteyen şer odaklarının tertiplediği her türlü kirli oyunu bozacak güce ve kudrete sahiptir. Bunun içindir ki geleceğimizi ipotek altına almak isteyen şer odaklarına karşı yılmadan ve yıkılmadan fedakarca bir mücadelenin temsilcileri olacağız. Türk dünyasının Bilge Lideri Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türk milliyetçileri olarak, milletimizin onurlu geleceği için için her türlü fedakarlığa hazırız.”

MHP İl Başkanı Naim Karataş, “Zeytin dalı operasyonunun” Türk milletinin geleceği açısından önem taşıdığına vurgu yaparak şunları kaydetti: “Şanlı mazisine zeytin dalı operasyonuyla bir yenisini daha ekleyen Türk ordusu bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Şüphe götürmez bir gerçektir ki geçmişte emsalsiz başarılara imza atmış olan kahraman ordumuz Allah’ın izniyle Afrin’e, Türk’ün geleceğinin nişanesini dikecektir. Milletimizin onurlu geleceğine ipotek koymak isteyen tüm terör örgütlerini tarihin çöplüğüne gönderecek güce ve kudrete sahip olan kahraman ordumuza yüce Allah’dan başarılar niyaz ediyor, vatan uğruna candan geçen tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum.”