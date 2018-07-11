Minik judocular iddialı

Erzurumlu minik judocular, İzmir’de yapılacak olan Minikler Judo Türkiye Şampiyonası için yola çıktı. Türkiye Judo Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 13-15 Temmuz tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’na Erzurum Gençlik Spor, 13 sporcu ile katılacak.

Antrenörler Erdoğan Dönmez, Hayrettin Kürşat Garipoğlu ve Burhan Yolcu yönetiminde İzmir’e giden kafileyi, Gençlik Spor Kulüp Başkanı Güngör Şenses uğurladı.

İzmir’e iddialı giden ekipte konuşma yapan Antrenör Hayrettin Kürşat Garipoğlu, hedeflerini ferdi olarak madalyaları toplamak olduğunu belirterek, Erzurum bölgesi olarak da kupayı müzelerine getirmek olduğunu söyledi.

Garipoğlu, “Şampiyonaya çık iyi hazırlandık. İnanıyorum ki, sporcularımız bizi mahcup etmeyecek” dedi.