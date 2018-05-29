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29 Mayıs 2018 12:14

Minik ressamlar Forum Erzurum’da ödüllerini aldı

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum’un bu yıl “Sağlıklı Yaşam” temasıyla düzenlediği 23 Nisan resim yarışmasının kazananları belli oldu.

Minik ressamlar Forum Erzurum’da ödüllerini aldı

29 Mayıs 2018 12:14

400 çocuğun katıldığı yarışmada yaş gruplarının birincileri, 26 Mayıs’ta Forum Erzurum’da gerçekleştirilen törende ödüllerini teslim aldı.


Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum’un her yıl çocuklar tarafından heyecanla beklenen 23 Nisan resim yarışması sonuçlandı. 21-22 ve 23 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen, “sağlıklı yaşam için ne yapmalıyız” temalı yarışmaya 5-8 ve 9-12 yaş gruplarında toplam 400 çocuk katıldı. Forum Erzurum’un Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği yarışmanın ödül töreni, 26 Mayıs 2018’de Forum Erzurum’da gerçekleştirildi.


Forum Erzurum 23 Nisan resim yarışması kapsamında her iki yaş kategorisinde seçilen birincilere iPad tablet, ikincilere bisiklet ve üçüncülere de 200 TL değerinde Forum Erzurum çocuk oyun alanı kartı hediye edildi.


Hediye kazanan minikler şöyle sıralanıyor:


5-8 yaş grubu birincisi Fuat Terzi, ikincisi Zehra Yılmaz, üçüncüsü ise Sümeyye Küçük oldu. 5-8 yaş grubu mansiyon ödülleri Ela Melis Selimoğlu ve Taha Yiğit Muhaciroğlu’na verildi.


9-12 yaş grubunda ise birinci Tubanur Türkan, ikinci Melike Kübra Çakar ve üçüncü Hira Özbaş olarak belirlendi. 9-12 yaş grubu mansiyon ödülleri Arda Kağan Yılmaz ve Berat Akyüz’ün oldu.




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