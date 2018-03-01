Minikler harçlıklarını Mehmetçik Vakfına Bağışladılar

Bağışçı öğrenciler, Müdür Yardımcısı Mansur Binici ve Sınıf Öğretmenleri Gündüz Özdemir’in nezaretinde harçlıklarını TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili’ye teslim ettiler. Bağışı teslim alan Tizgili; “Sizleri bu örnek davranışınızdan dolayı kutluyorum. Sizlere, sizin gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren anne babalarınıza ve öğretmenlerinize; tüm şehit ailelerimiz ve malul gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vatana, millete ve Mehmetçiğe olan sevgilerinin gelip geçici değil, sürekli olduğunu vurgulayan minik bağışçılar; “Mehmetçik ağabeylerimize desteğimiz her zaman devam edecektir. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılı olmaları ve sağ salim yuvalarına kavuşmaları için dua ediyoruz” dediler.

Bağış makbuzunun öğrencilere takdiminden sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.