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01 Mart 2018 12:59

Minikler harçlıklarını Mehmetçik Vakfına Bağışladılar

Yakutiye İMKB İnönü İlkokulu’nun 3/F sınıfı öğrencileri harçlıklarını TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar.

Minikler harçlıklarını Mehmetçik Vakfına Bağışladılar

01 Mart 2018 12:59


Bağışçı öğrenciler, Müdür Yardımcısı Mansur Binici ve Sınıf Öğretmenleri Gündüz Özdemir’in nezaretinde harçlıklarını TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili’ye teslim ettiler. Bağışı teslim alan Tizgili; “Sizleri bu örnek davranışınızdan dolayı kutluyorum. Sizlere, sizin gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren anne babalarınıza ve öğretmenlerinize; tüm şehit ailelerimiz ve malul gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Vatana, millete ve Mehmetçiğe olan sevgilerinin gelip geçici değil, sürekli olduğunu vurgulayan minik bağışçılar; “Mehmetçik ağabeylerimize desteğimiz her zaman devam edecektir. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılı olmaları ve sağ salim yuvalarına kavuşmaları için dua ediyoruz” dediler.


Bağış makbuzunun öğrencilere takdiminden sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.




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