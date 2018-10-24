Amatör Spor Haftasında MNG AVM'de yapılan spor gösterileri nefesleri kesti. Vatandaşlar spor gösterilerini büyük bir heyecanla izledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından MNG AVM'de spor gösterileri düzenlendi.

Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde geçtiğimiz hafta ödül töreni yapılırken, önceki günlerde de Erzurum MNG AVM'de spor gösterileri yapılı.

Cuma ve Cumartesi günleri saat 18.00 ile 20.00 arasında Doğu Anadolu'nun en büyük alış veriş merkezi olan MNG AVM'de Boks, Masana Tenisi, badminton, Judo, jimnastik, Eskrim, Karate ve Taekwondo branşlarında gösteriler yapıldı.

İki gün üst üste yapılan spor gösterilerini vatandaşlar ve severler büyük bir ilgi ile izlerken, gösteriler nefesleri kesti.

Amatör Spor Haftası nedeniyle, spor gösterilerini halkın ayağına götürdüklerini ve vatandaşlara iki gün boyunca MNG AVM'de unutulmaz anlar yaşattıklarını belirten Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligi, kapılarını kendilerine açan MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer'e teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, “Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları yüzünden Havuz Başı Kent Meydanı'nda açık alanda yapmayı planladığımız spor gösterilerini ve ödül törenini Yakutiye Spor Salonu'nda yapmıştık. Dolu tribünler önünde yaptığımız etkinliğimizin ardından, sporu vatandaşların ayağına kadar götürmek istedik, bunun için de en uygun yer MNG AVM'ydi. Sağ olsun MNG AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer de, kapılarını bize sonuna kadar açtı. Sporu vatandaşımızın ayağına kadar götürdük. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde sporcularımız halkımıza unutulmaz bir spor gösterisi yaptılar. Çok da güzel oldu. Hem halkımız eğlenceli anlar yaşadı. Hem de biz spor branşlarımızı nefis gösterilerle tanıttık” dedi.

Erzurum'un sporda her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olduğuna işaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 60 bini bulan lisanslı sporcu sayısı ile Türkiye'de öncü iller arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Taşkesenligil, Erzurum'un kış turizminde olduğu gibi yüksek irtifa kamp merkezi ve spor dallarında Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer aldığına işaret ederek, “Hemen hemen tüm salon sporlarında ve bireysel sporlarda Milli takım forması altında Türkiye adına yarışan sporcularımız mevcut. O sporcularımız bir çok kez ülkemize Avrupa ve dünya dereceleri kazandırmışlardır. Türkiye adına çok başarılı sonuçlara imza atan sporcularımızın bir çoğu da bu tür spor gösterilerinde keşfedilerek, spora kazandırılmış gençlerimizdir. Bu nedenle sporun gelişimi ve halkımızın spora olan ilgisini daha da çok artırmak için bu tür spor gösterilerine büyük önem veriyoruz” dedi.