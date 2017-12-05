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05 Aralık 2017 16:33

Mobil Gençlik Merkezim’le engelleri aştılar

‘Mobil Gençlik Merkezim Erzurum’ projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli öğrencilere sporla tanıştırıldı.

Mobil Gençlik Merkezim’le engelleri aştılar

05 Aralık 2017 16:33


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile hayatiyete geçen ‘Mobil Gençlik Merkezim Erzurum’ projesi hız kesmek bilmiyor.


Sekiz ay sürecek proje kapsamında bu engelli öğrenciler unutulmadı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli öğrencilere spor yaptırıldı.


Engelli öğrenciler kendi günlerinde spor yapmanın keyfini yaşadı. Matrak yapan gençler, ok attı. Engelli Gençler, neşeli bir ortamda spor yaparak, spor branşlarını tanıma şansı yakaladı. Projenin yürütücülerinden Yusuf Tosunoğlu, ‘Mobil Gençlik Merkezim’ kapsamında bu kez 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü unutmadıklarını ve engelli öğrencileri sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, engelliler gününde çok güzel bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.


YEDİ BRANŞTA SPOR YAPMA İMKANI


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Erzurum Gençlikspor Kulübü’nün yürüttüğü Mobil Gençlik Merkezim sayesinde şehir merkezinin yanı sıra periyodik olarak ilçelerdeki çocuklara spor eğitimi veriliyor.


Çocukların, langırt, sokak curlingi, matrak, dev dart, voleybol, mini futbol ve okçuluk dallarında spor yapması sağlanıyor.




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