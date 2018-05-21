Motivasyon eğitimleri devam ediyor

sınıfları kapsayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarına yönelik başlatılan motivasyon seminerleri tüm hızıyla devam ediyor.

Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanlarından Muhsin Erhan, öğrencilere sınav sistemiyle ilgili bilgiler verdikten sonra öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız; “Hayatın farklı merhalelerinde farklı sınavlardan geçiyoruz. Yeni adıyla TYT/YKS olan üniversiteye geçiş sınavı da bu sınavlardan biridir. Yaşam başarımızın tek belirleyici sınavı olmamakla birlikte, en önemli, sınavı olan bu sınava hazırlık sürecinin sonlarına doğru yaklaştığımız bu günlerde daha etkin çalışılması gerekiyor. Özellikle yıl boyu yaptığımız çalışmalarımızın sonucunda eksiğimiz olan kısımları belirleyip o eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar bizi başarıya biraz daha yaklaştırır.” dedi.

Daha sonra İl Müdürü Yıldız, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bugüne kadar 10 okulda yapılan seminerlerin ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.