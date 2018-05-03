‘Mucit Abla’ Oltulu miniklere Bilimi sevdirdi

Bilimi sevdirmek için Türkiye’yi dolaşan ve bugüne kadar 74 il, 450’den fazla ilçeye giden ‘mucit abla’ Elçin Yalçıneli, Oltu Kaymakamlığı ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ’Küçük Mucitler Bilim Gösterisi’ni Efkan Ala Kültür Evi’nde sergiledi.

Bir ip kullanarak plastik atıklardan çıkardığı hayvan sesleriyle öğrencileri şaşırtıp eğlendiren Yalçıneli, çocuklara bilimi sevdirmek istediğini söyledi. Teneke kutudan yavru ve anne köpek, oyun hamuru kapağından kedi, pet şişeden tavuk, 5 kiloluk yoğurt kabından inek sesi çıkartan Elçin Yalçıneli, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Minik öğrencilerden bazıları sahneye çıkarak mucit ablalarına yardım ederken, diğerleri gösteriyi keyifle izledi.

Gösteriye Oltu’daki ilkokullardan yüzlerce öğrencinin katıldığı belirtildi.