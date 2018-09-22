Mucitpark ekibi, TEKNOFEST'te

Türkiye Teknoloji Takımı tarafından organize edilen ve 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olma özelliğini taşıyan TEKNOFEST etkinliğine, Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi eğitmenlerinden oluşan 10 kişilik ekip de katıldı.

İdaremizin finansman desteğiyle Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde 1.100 m2 kapalı alanda hayata geçirilen Mucitpark Projesi kapsamında oluşturulan ekip, mottosu ‘Ayakları Yere Basmayan İlk Festival' olan TEKNOFEST'e, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı kategorisinde, tasarımı, ar-ge süreci ve üretimi tamamen Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesinde gerçekleştirilen 2 projeyle katılıyor.

Festival alanına vardıkları ilk gün, Festivalin mimarı T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşen ve fotoğraf çektiren Mucitpark ekibinin, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar başta olmak üzere, sektörün önde gelen isimlerinden çok sayıda kişi ile görüşmesi ve Mucitpark çalışmaları için iyi bir ağ kurması bekleniyor.

Yarışma alanında Mucitpark a ait mini bir stant da açan ekip, teknoloji tutkunları tarafından kendilerine gösterilen ilgiden memnun. Özellikle çocukların ve gençlerin adeta akın ettiği, Milli Teknoloji Hamlesinin başlangıcı kabul edilen bu önemli festivalin 3 üncü ve 4 üncü gün programlarına, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir de katılarak, Milli Tekonoloji Hamlesinin bölgesel ölçekte hayata geçirilmesine dair görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 100 günlük Eylem Planı'nda alan Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi'nin açılışı yakın bir tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından gerçekleştirilecek.