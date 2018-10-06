Müdür Kaygusuz'dan TEKNOKENT'e ziyaret

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, proje geliştirme, paylaşım ve proje eğitimi kapsamında AR-GE birimi çalışanlarıyla birlikte Atatürk Üniversitesi TEKNOKENT' i ziyaret etti.

TEKNOKENT Müdürü Doç. Dr. Ersin Kahraman'la bir araya gelen Müdür Kaygusuz, kurumla ilgili bilgi aldı ve birimleri gezdi.

Son dönemin en önemli gelişmelerinden birinin de “Kodlama ve Robotik” teknolojiler olduğunun altını çizen İl Müdürü Kaygusuz, "Milli Eğitim bünyesinde öğrencilerimiz bu yüzyılın ihtiyacı olan yepyeni bir iletişim diliyle karşı karşıya. Bu yüzden onların bu gelişmelerden uzak olması düşünülemez. Bu amaçla bakanlığımızın da desteklediği Kodlama ve Robotik teknolojileri bağlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaygusuz sözlerini şöyle sürdürdü: "TEKNOKENT ziyaretimiz, bu konuda yapılacak azami işbirliğini başlatma ve ilerleyen dönemde de sürdürmeye yöneliktir. Çağ neyi gerektiriyorsa onu öğrencilerimize sunmak ana hedefimizdir. Doç. Dr. Ersin Karaman'a da misafirperverliği ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Eğitim ve paylaşım işbirliğini en uygun zeminlerde kullanmaya ve kurumlar arası işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz, bu vesile ile desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi'ne teşekkür ederim.”