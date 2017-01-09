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09 Ocak 2017 15:47

Müftü Vekili Büyük’ten İHA’ya veda ziyareti

Müftü Vekili Büyük’ten İHA’ya veda ziyareti

09 Ocak 2017 15:47

Adana Yüreğir İlçe Müftülü görevine atanan Erzurum Müftü Vekili Celal Büyük veda ziyaretlerini sürdürüyor.
Erzurum’da yaklaşık üç yıldır Müftü Yardımcılığı ve Müftü Vekilliği görevlerinde bulunan Celal Büyük, İhlas haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e veda ziyaretinde bulundu. Erzurum’da başarılı bir çalışma performansı ortaya koyan Müftü Vekili Celal Büyük, Erzurum’da görev yaptığı süre içerisinde medya ile yakın ilişki içerisinde olduklarını ve desteklerinden dolayı bütün medya çalışanlarına teşekkür etti.
Adana’da da aynı şevk ve heyecanla çalışacaklarını dile getiren Büyük, Erzurum’da yaptığı çalışmalarda destek olan herkese teşekkür etti.



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