İnce, "Hiç bahane üretmeye gerek yok. Evet, biz bu seçimde yenildik" dedi.

Erzurum’da partililerle bir araya gelen Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, bahane üretmeyeceklerini CHP’yi herkesin partisi yapacaklarını ifade ederek, "Hiç bahane üretmeye gerek yok. Evet, biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. Sandıktan çalıyorlar, çaldırmayacaksın. Senin görevin çalıyorlar diye bağırmak değil senin görevin çaldırmamak. Sloganımız Hepimizin Cumhurbaşkanıydı şimdi de CHP’yi hepimizin partisi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanını tebrik ettim"

Önümüzdeki dönem yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce "Cumhurbaşkanı’nı arayıp tebrik ettim. Başarının yolu ’nerede hata yaptım?’ demektir, hatalarını gözden geçirmektir. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eminim Erdoğan da beni arayacak. Sen kazandın ben kutladım, aynısını senden de beklerim" dedi.

"1 milyon 250 bin yeni genç üye istiyorum"

Partinin mevcut durumdaki üyesi kadar yeni genç üye istediğini belirten İnce, "Yeni bir kampanyam var, 9 Eylül günü başlatacağım. Kampanyam bir yıl sürecek 9 Eylül 2019’a kadar. Şuanda CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var kampanyam şu; 35 ila 18 yaş arasında partinin üyesi kadar yeni üye istiyorum. Partiye 1 milyon 250 bin genç istiyorum. Bu parti gençlerin partisi. 9 Eylül’e kadar yaşı dolacak olanlar var. Hedefimiz şu 15 milyon oyu 30 milyon yapmak. Hedef yüzde 31’i yüzde 62’i yapmak. Hedef 1 milyon 250 bin üyeyi 2.5 milyon yapmak ama gençlerle" ifadelerini kaydetti.