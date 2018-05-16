Şenkaya ilçesi Beykaynak Mahallesi Muhtarı Halis Özcan(61), yaklaşık 10 gün önce kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kene ısırması sonrası yüksek ateş şikâyetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhtar Özcan, 10 gün boyunca yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Oltu Aslanpaşa Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze araçtan indirilmezken, cenaze namazı araç üzerinde iken kılındı. Yine cenaze defin işlemini gerçekleştiren görevliler defin işlemi sırasında maske ve eldiven takarak tedbir aldılar.