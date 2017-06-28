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28 Haziran 2017 13:53

Murat Gürbüzerol, BB Erzurumspor’da

TFF 1.

Murat Gürbüzerol, BB Erzurumspor’da

28 Haziran 2017 13:53

Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Samsunspor’un sağ kanat oyuncusu Murat Gürbüzerol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Erzurumspor Tesisleri’nde düzenlen imza törenine BB Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, As Başkan Ünsal Kıraç, Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Zafer Aynalı, Teknik Direktör Osman Özköylü, Sportif Direktörü Zafer Demir ile yöneticiler katıldı.


Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz yaptığı açıklamada, “Transfer komitemiz ile birlikte Erzurumspor’umuzun zirveye oynayacak başarılı transfer çalışmasına önem veriyoruz. Murat Gürbüzerol kardeşimize Erzurumspor Kulübümümüze hoş geldin diyor başarılar diliyorum” dedi.




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