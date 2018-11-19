Musa Çakır'dan Mevlid Kandili mesajı

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, “Allah Resulü'ne olan muhabbetimiz kadar, O'nun hayatını da kendimiz için bir rehber ve bir yol haritası olarak görmeliyiz” dedi.

MHP'li Çakır, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebi'nin, insanlığın kurtuluşu için verdiği mücadelenin, inanmış olan herkes için bir örnek niteliğinde olduğunu belirten Mehmet Musa Çakır, şunları kaydetti: “Ne mutlu bizlere ki, O'nun ümmetiyiz. Ne mutlu bizlere ki; O'nun tebliğ ettiği dinin mensuplarıyız. Ve yine ne mutlu bizlere ki; Müslümanız, inanmışız, amel etmiş, İki Cihan Serveri'ne tabi olmuş ve O'nun bizlere ulaştırdığı ilahi buyruk ve emirlerin muhatabı olmuşuz. Ne yine mutlu bizlere ki; kalplerimizi O'nun muhabbetiyle doldurmuşuz. Niyazımız; Rahmet Peygamberi'ni kendimize layıkıyla rehber edinip, onun hayatını örnek alarak bir yaşam sürebilmemizdir. Niyazımız; Hakk Teâlâ'nın huzurunda inşallah O'nun şefaatinden nasiplenebilmek ve O'na yakışır bir ümmet olabilmektir. Bu vesile ile Mevlid-i Nebi bereketinin tüm Alem-i İslam'ı kuşatmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”