MÜSİAD Erzurum Başkanı Bayır “Ekonomimiz zamanla yaha da iyi olacak”

Ortak basın açıklamasının MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Ümmet Âlimler Birliği adına Filistin Âlimler Birliği Başkanı Navas Tekruri tarafından İstanbul’da gerçekleştirildiğini belirten MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, Türkiye’nin yaptırımlara karşı boyun eğmeyeceği, birlik ve bütünlük halinde bu zorlukların da üstesinden gelineceğini söyledi.

ABD’nin yaptırımlarının doğru ve yerinde hamlelerle bertaraf edilmeye başlandığını belirten Taner Bayır, ekonomik durumun zamanla daha iyi bir noktaya geleceğini kaydetti. Bayır, “ Hiçbir etik kurala ve uluslararası hukuka uymayan bu savaş yöntemiyle, daha önce de karşılaştık. Siyasi çekişmeleri, ağır sonuçları olacak çirkin bir oyuna çeviren bu tutum karşısında bir kez daha ülkece kenetlendik. Siyasi irade başta olmak üzere, iş dünyası ve toplumun her kesimi, oynanmak istenen oyunu görerek hızlıca organize oldu ve karşı hamleye geçti. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ekonomi yönetimimiz çok kısa bir sürede alınacak tedbirleri tespit ederek uygulamaya geçirdi. Bunun olumlu sonuçlarını da hamdolsun görmeye başladık; zamanla daha da iyi olacaktır.” dedi.

Tamamen Hayal Ürünü

ABD’nin Türkiye’yi dünya ekonomisinin dışına itme düşüncesinin tamamen bir hayal ürünü olduğunun altını çizen Bayır, “ABD Başkanının malum açıklamayı yaptığı günün ertesi, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, aralarında Rusya, Çin ve İran’ın da olduğu birçok ülkeden destek mesajları gelmeye başladı. Türkiye bugün, dünya ticareti içerisinde önemli bir yere sahip, dünyanın hemen hemen her noktasına ihracat yapan, büyük yatırımlara imza atan güçlü bir aktördür. Dolayısıyla, Amerika tarafından Türkiye’yi ekonomik anlamda zorda bırakma ya da dünya ekonomisi dışına itme düşüncesi bir hayalden ibarettir. Her şeyden önce buna ilk itiraz edecek olan, gördüğümüz üzere diğer ülkelerdir.” diye konuştu.

Türkiye Güçlü Bir Ekonomiye Sahip

Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi artık kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olmadığını ve güçlü bir ekonomisi olduğunu vurgulayan MÜSİAD Başkanı Taner Bayır: “Bankacılık sistemimizle, sağlam temellerde seyreden serbest piyasa ekonomimizle ve tüm paydaşlarımızla artık sarsılsak da, yıkılmayız. Bu güçlü yapıya bir de milletimizin dik duruşu ve sağlam kardeşlik bağı da eklenince, sadece ekonomimiz değil, toplumsal yapımız da aynı şekilde en ufak yara almıyor. Son yaşanan gelişmelerle, bunu tarihe bir kez daha yazmış bulunuyoruz. Bizler, tüm dünyayla iyi ilişkiler kurarak, dostluk temelli anlayışla ilerlemeyi amaçlayan bir ülkeyiz. Bunun en iyi örneklerinden biridir bugün sizlerin burada bizlerle bir arada olmanız. Zor günlerimizde yanımızda olan dostlarımızı her zaman hayırla anıyoruz; fakat İslam dünyasından kardeşlerimizin desteği, bizim için çok kıymetli. Her fırsatta dile getiriyoruz; dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bizler kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyanın bir ucunda bir haksızlık varsa, karşısında durmayı, var gücümüzle haykırmayı kendimize ödev biliyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında nasıl ki Kudüs’e giderek İsrail’in haksız uygulamalarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduysak, bu tavrımızı her koşulda sürdüreceğiz.”

"Türk Mallarını Satın Alarak Türkiye’ye Destek Olun"

Bu arada; Ümmet Alimler Birliği adına konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Navas Tekruri’nin ortak basın açıklamasında ABD’nin Türkiye’ye karşı düşmanca tavır sergilediğini belirterek, ABD’nin sadece Türkiye’yi değil, dünyadaki mazlumları da hedef aldığını söylediği bildirildi.

Türkiye’nin, mazlumların yanında olduğu için hedef alındığını belirten Tekruri’nin ABD’nin Müslümanları hedef aldığı her zaman da hüsrana uğradığını vurgulayarak, "Tüm Müslümanlar Türkiye’nin yanındadır. Kardeş Türkiye’nin yanında duran herkese teşekkür ediyorum. Ekonomik gücü olan her Müslüman, gücü nispetinde Türkiye’ye destek olmalıdır. Müslümanları Türkiye’ye destek olmaya davet ediyorum. Türkiye’yi siyasi, ekonomik ve turizm alanlarında desteklemek gerekiyor. İnsanların tatillerini Türkiye’de yapmasını teşvik edin. Türk mallarını satın alarak Türkiye’ye destek olun. Elinizdeki dolarları TL’ye çevirin. ABD mallarını boykot edin. Bu savaş Türkiye’nin savaşı değil, herkesin savaşıdır. Bütün Müslüman ülkeleri Türkiye’nin yanında durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.