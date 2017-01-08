MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, bir süre önce il başkanlığına atanmasının ardından iadeyi ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’e, dile getirdikleri Kan Merkezi Laboratuvarı ve İlçelerdeki Kur’an Kursu hocaları eksikliğine kısa sürede el atarak çözüme kavuşturmasından dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Taner Bayır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün iadeyi ziyarette geldiği MÜSİAD’da il ve ilçelerde yaşanan bir takım sıkıntıları aktardıklarını belirterek, bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Karayazı’da iş adamları tarafından yaptırılan 3 Kur’un Kursu’nun eğitimci olmaması nedeniyle bir türlü hizmete açılamamasından yakınan Başkan Bayır, Adana’ya götürüleceği iddia edilen Kızılay Kan Merkezi Laboratuvarı ile ilgili sıkıntıları da gündeme getirerek çözüm talep etmişti.

Karayazı’nın yanısıra Tekman, Hınıs ve Karaçoban ilçe merkezleri ile köylerinde ki Kur’an Kurslarındaki sorunların biran evvel çözüme kavuşturularak hizmete açılmasını isteyen Bayır, ayrıca Adana’ya götürüleceği yönündeki iddialar olan Kızılay Kan Merkezi Laboratuvarı’nın da Erzurum’da kalması gerektiğinin altını çizmişti. Başkan Bayır, dile getirdikleri bu konulara İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün kısa sürede el atarak çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Bayır, Karayazı başta olmak üzere diğer ilçelerdeki Kur’an Kurslarına Diyanet’in 800 TL Maaş vermesinden dolayı kimsenin eğitimci olarak görev almak istemediğini ve MÜSİAD’ın devreye girmesiyle işadamı Ali Şeker’in eğitimci başına 400 TL verdiğini aktardı. Böylece Diyanet’in ve işadamının vereceği rakamla birlikte eğitimcilerin maaşının yükseldiğini böylece Kur’an kurslarında görev almak isteyenlerin sayısının da arttığını açıkladı. İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün girişimleri ile özellikle bayan Kur’an Kursu Hocası sorununun tamamen ortadan kalktığını belirten Bayır, Kur’an Kurslarının hafta içerisinde hizmete açılacağını öğrendiklerini bildirdi.

Bayır, ayrıca Erzurum’dan götürüleceği iddia edilen Kızılay Kan Merkezi Laboratuvarı’nın da yine İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün gerek Sağlık Bakanlığı gerekse ilgili diğer siyasi ve bürokratlarla yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Erzurum’a kalacağının büyük bir memnuniyetle öğrendiklerini bildirdi.

Bayır, “Bu taleplerimizi dikkate alarak kısa sürede çözüme kavuşturan AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Emin Öz’e Erzurum adına teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, derneğimizi ziyarete geldiğinde kendisine bu sorunları anlatarak yardım talep etmiştik. Kendisi de gerekli yerlerle görüşmeler yaparak hem Kur’an Kurslarımız’ın eğitimci sorununun giderilmesini hem de kan merkezinin Erzurum‘da kalmasını sağlamıştır. Ayrıca Kuran Kursları Hocalarının maaşlarına eğitimci başına verdiği 400 TL katkılarından dolayı da iş adamımız Ali Şeker beye de teşekkür ederiz.” dedi.