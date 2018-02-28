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28 Şubat 2018 13:58

Mustafa Karataş’ın baba acısı

Erzurum Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş’ın Babası Ali Karataş son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Karataş’ın baba acısı

28 Şubat 2018 13:58

Baba Ali Karataş (93) dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde vefat etmişti.


1983 yılında Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve ilk şehitler arasında yer alan Gülbek Karataş’ın Babası olan Ali Karataş’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Palandöken ilçesinde bulunan Solakzade Camii’nde kılındı. Cenaze namazını oğlu Mustafa Karataş kıldırdı.


Cenaze namazına oğulları Mustafa Karataş ve Yemen Karataş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, STK Temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.


Solakzade Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ali Karataş’ın cenazesi Tortum Karlı Mahallesi Mezarlığına toprağa verildi.




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