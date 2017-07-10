Dr.Bahadır Baykal, “Mutsuzluğunuzun sebebi burnunuzsa beklemeyin” dedi.

Mobbingin maalesef oldukça yaygın bir sorun olduğunu, pek çok çocuk ve ergenin “kusurlu” burunlarıyla ile ilgili akranları tarafından zalim sataşmalara hedef olduğunu söyleyen Op.Dr.Bahadır Baykal, “Burun estetiği cerrahisi, burun gelişimini tamamlamadığı için 18 yaşın altında uygulanmamalıdır. Özellikle ergenlik döneminde bu tür sataşmalara maruz kalmış kişiler, genç yetişkin oldukları dönemde, burun estetiği olmak isteyebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

İnsanların burunlarından mutsuz olmalarının hem fonksiyonel hem de estetik nedenleri olabileceğini anlatan Op.Dr.Bahadır Baykal, “Burun ameliyatı için başvuruların temel sebeplerinden bazılarına değinecek olursak: Burun, yüzün tüm görünümünü etkileyen en karakteristik yapıdır. Burun estetiği ile hedeflenen; burnun, yüzün diğer özelliklerine uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ve dolayısıyla yüzde ahengin oluşmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Pek çok kişinin burun fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması ve nefes alma konusunda yaşadıkları zorluk nedeniyle burun ameliyatı olmak istediğini söyleyen Op.Dr.Bahadır Baykal, “Deviasyon problemleri, konka hipertrofisi, polip ve uyku apnesi gibi konular rinoplasti ile aynı anda ele alınabilinir. Fonksiyonel rinoplasti hastalarının pek çoğunda amaç nefes almaya neden olan burun şekil bozukluğunu doğal ve güzel bir görünümle düzeltmek olmalıdır” dedi.

Amerikan Fasyal Plastik Cerrahi Derneği (AAFPS) nin son yıllardaki istatistik raporu verilerinin burun estetiğinin, ABD’de yaşayan 30 yaş altındaki kişilerde en sık yapılan estetik müdahale olduğu yönünde olduğunu dile getiren Op.Dr.Bahadır Baykal, “Bir çok kişi ilk gençlik döneminde, burunlarındaki görsel problemlerinden ötürü oldukça mutsuz oluyor ve kendi finansal güçlerini oluşturur oluşturmaz, genç yetişkinler olarak bu problemlerini çözme arayışına giriyorlar. Burun estetiği cerrahisi, her ne kadar kadınlarda daha sık yapılan bir girişim gibi görünse de erkeklerde de oldukça sık yapılmakta. Tabi pek çok kişi de de sağlıklı nefes almak için de rinoplastiden faydalanıyoruz. Bazen doğumsal anormallikler, gelişim bozuklukları ya da kaza sonucu oluşan yaralanmalar gibi durumlarda oluşan deformitelerin iyileştirilmesinde de burun estetiğinden faydalanmaktayız” şeklinde konuştu.

Op.Dr.Bahadır Baykal, başarılı bir ameliyat ile daha güzel bir burna kavuşulabileceğini belirterek, “Ancak bu ameliyata hayatınıza dair tüm memnuniyetsizliğinizin tek çözümü mantığıyla yaklaşırsanız hata etmiş olursunuz. Gerçekçi beklenti ve hedefler mutlu olmanız için şart. Ama benim gözlemim de şudur ki; başarılı bir operasyon sonucu mutlu olan kişilerin kendine olan güvenleri artıyor” açıklamalarında bulundu.