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Narman standı göz kamaştırdı

Başkent Ankara’da bu yıl 6.

Başkent Ankara'da bu yıl 6. düzenlenen Geleneksel Erzurum Günleri etkinliğinde Narman standı göz kamaştırdı.


Tanıtım standında Narman ilçesinden getirilen yöresel ürünler ve ilçenin tarihi ve coğrafi güzellikleri tanıtıldı.


İlçe Tarım Müdürü Erhan Çiftgül. “Narman Kaymakamlığını temsilen geldik. İlçemizin yerli üretimi olan gıda maddelerini ve coğrafi güzelliklerini tanıtma imkanı bulduk. Standımıza ilgi çok büyük oldu. Özellikle de Gavut ununa rağbet çok fazla oldu” dedi.

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