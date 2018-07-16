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16 Temmuz 2018 10:21

Narman’da 15 Temmuz etkinliği

Erzurum’un Narman İlçesi’nde 15 Temmuz şehitlerini anma programı kapsamında bir dizi etkinlik tertiplendi.

Narman’da 15 Temmuz etkinliği

16 Temmuz 2018 10:21


Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Okumuş daire amirleri memurlar ve vatandaşlar katıldı


Yoğun yağmura rağmen vatandaşlar 15 temmuz şehitlerinin anma programına ilgisiz kalmadı.


Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Belediye önünde kurulan çadırda demokrasi nöbeti tutmak için bir araya gelen vatandaşlan programa yoğun ilgi gösterdiler.


Etkinlik sinevizyon gösterisi ve farklı etkinliklerle devam etti.




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