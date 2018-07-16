Narman’da 15 Temmuz etkinliği

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Okumuş daire amirleri memurlar ve vatandaşlar katıldı

Yoğun yağmura rağmen vatandaşlar 15 temmuz şehitlerinin anma programına ilgisiz kalmadı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Belediye önünde kurulan çadırda demokrasi nöbeti tutmak için bir araya gelen vatandaşlan programa yoğun ilgi gösterdiler.

Etkinlik sinevizyon gösterisi ve farklı etkinliklerle devam etti.