Narman’da Öz ve Altınok’a yoğun ilgi

Başkan Öz ve Milletvekili Adayı Altınok, Narman’da hummalı bir çalışma yaparak, ilçedeki esnafları tek tek gezdi. Narman programını AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok ile birlikte icra eden Öz, ilçelerde düzenlenen istişare toplantılarında vatandaşlara seslendi.

Başkan Öz, “24 Haziran Türkiye’nin kabuğunu kırma noktasıdır. Herkes sandığa gidip oyunu kullanmalıdır” dedi.

"Felaket tellalları sözüm ona ekonomik operasyonlar yapmaya çalışarak kaos ortamı oluşturmaya çalıştı. Şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var” diyen Başkan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti ile birlikte Anadolu’daki her bir vilayette olduğu gibi Erzurum’un da refah seviyesi arttı ve artmaya da devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum sevgisi bambaşkadır. Milli iradenin kilometretaşı olan kadim şehrimiz, 24 Haziran’da duruşunu, irfanını ve ahde vefasını bir kez daha göstererek AK Parti’ye dün olduğu gibi bugün de güçlü bir omuz verecektir.”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok Narman’da yoğun ilgi gördü. Milletvekili Adayı Altınok’un dünyaya geldiği Beyler Mahallesi’nde adeta bir sevgi seliyle karşılaşan Öz ve Altınok, ilçe merkezinde kurulan halk pazarını ziyaret edip, esnafa bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

İlçe gezisinde vatandaşlara seslenen Milletvekili Adayı Altınok, “Türkiye, yedi düvelle çetin bir mücadele ediyor. Şunu çok iyi biliyoruz; Dadaşlar nasıl ki milli mücadele döneminde vatanın selameti için üzerine düşeni fazlasıyla yapmışsa, 24 Haziran’da da istikrar ve güvenin devamı için yine elinden gelenin en iyisini yapacaktır” dedi.

Başkan Öz de, “Narman göğsümüzü her zaman kabartmıştır; kabartmaya da devam ediyor. 24 Haziran’da da Narman’dan ve Erzurum’dan yüzümüz AK bir şekilde çıkacağız inşallah" dedi.