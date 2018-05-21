Narman’da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, kentte hayat olumsuz etkilendi.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü. Dolu ve yağmurun yağmasıyla ilçesinin bazı mahallerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar, yolda kalırken, vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağmurun biraz dinmesiyle birlikte çalışmalara başlayarak, sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta bulunan bazı dükkan ve depolar sular altında kaldı.

Yağan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Kentte yağış devam ediyor.

Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet işleyen tüm araçları seferber ettiklerini belediye araçlarının vatandaşlara ve esnafa yardımcı olduğunu belirtti.