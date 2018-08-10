Narmanlı iş adamı Akdağ hayatını kaybetti

Narmanlı iş adamı Selahattin Akdağ(66) önceki gün kendine ait akaryakıt istasyonunda geçirdiği kalp krizi sonu hayatı kaybetti. Akdağ’ın ani ölümü Narman ilçesi ve Koçkaya Mahallesi’ni yasa boğdu.

Eski Doğruyol Partisi ilçe başkanı ve eski belediye meclis üyesi olan Akdağ’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Koçkaya Mahallesi’nde kalabalık bir cemaat eşliğinde kılınan namazın ardından Koçkaya Mahallesi’nde dualar arasında toprağa verildi.

Evli ve 6 çocuk babası olan Akdağ, Narman ve çevre ilçelerde mütevazı ve iyiliksever kişiliğiyle tanınıyordu.