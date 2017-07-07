Narmanspor formalarına yoğun ilgi

Yeşil-beyazlılar, İlçe esnafının destekleri ile Narmanspor ürünlerinin satıldığı standı açtı. Kulüp ayrıca mobil aidat sistemini de hayatiyete geçirdi.

Son yıllarda buz sporlarında Türkiye’nin adeta bir numarası olan ve Erzurum’un gurur kaynakları arasında yer alan Narmanspor, her geçen gün kurumsallaşma adına önemli hamleler yaparken, projelerini de bir bir hayatiyete geçiriyor.

Buzun Perileri, şimdi de İlçe esnafının destekleri ile Narmanspor ürünlerinin satıldığı standı Yeşil-beyazlılara gönül verenlerin hizmetine sundu.

Narmanspor formaları ve kulübe ait diğer ürünler Narman Tema Market ile Mizan Fotoğrafçılıkta satılmaya başladı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Yavuz, jestlerinden ötürü Tema Market ile Mizan Fotoğrafçılığa teşekkür etti.

Türkiye’de buz hokeyi ile özdeşleyen buzun perileri ile curling ve atletizm takımlarına kalıcı gelir sağlamak amacı ile açılan Narmanspor ürünlerinin satıldığı stantlar büyük ilgi görmeye başladı.

İKİ AYRI NOKTADA FORMA SATIŞI

Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Yeşil-beyazlı kulübe müthiş enerji harcayan isimlerden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz ve kulüp yönetiminin girişimleri sonucu, ilçe esnafının büyük destekleri sonucu açılan Narmanspor mağazası iki ayrı satış noktasından taraftarlarına hizmet sunuyor.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yacuz, Narman Tema Market ve Mizan Fotoğrafçılıkta satış reyonu açtıklarını belirterek, isteyen spor severlere internet aracılığıyla satışlar yapıldığını söyledi.

Yavuz, “Buz hokeyinde Türkiye şampiyonlukları yaşayan yine curlingte ipi göğüsleyen Narmanspor’umuzun daha geniş kitlelere ulaşması ve isminin daha fazla duyulması için Narmanspor yönetimi olarak Marka değeri her geçen gün yükselen ve kurumsallaşma adına önemli hamleler yapan kulübümüze gelir getirmesi amacı ile forma ve ürün satışlarını başlattık. Bu proje kulübümüzün tanıtımı noktasında da çok önemli bir etken olacak” dedi.

NARMAN ESNAFININ DESTEKLERİ İLE AÇILDI

İki ayrı noktada satışa sunulan Narmanspor ürünlerinin yer aldığı stantların Narman esnafının destekleri ile açıldığına işaret eden Yavuz, “Bu anlamda samimiyetle şunu söyleyebiliriz, Narman Belediye Başkanımız Yücel Ahmet İşleyen ve ilçe esnafımız kulübümüzün kasasından bu ürünlerin yapılması için tek kuruş para çıkmasına müsaade etmediler, kulübümüzü sahiplenerek, bize destek oldular. Bu anlamda Belediye Başkanımız Yücel Ahmet İşleyen’e, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, Narman esnafına, ilçe halkımıza ve Erzurumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda forma ve ürün satışlarından son derece memnunuz” dedi.

NARMAN YAZ 8071’E GÖNDER

Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Hüseyin Yavuz, kulüp izin mobil aidat sistemini de hayatiyete geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, projeden umutlu olduklarını söyledi.

Yavuz, Erurumlu ve Narmanlı spor severlerin Narman yazıp, 8071’e göndermeleri durumunda kulübe 5 TL’lik bir katkı sağlayabileceklerinin altını çizdi.

Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz, “Kulüp olarak 4 yıl boyunca mobil aidat sistemi ile kulübümüze yardım yapılmaktadır. (Narmanspor Yaz 8071 gönder, gelecek cevaba evet yaz Narmanspor 5 TL kattı sağlanmakta. ) Amacımız kulüp olarak farkındalık yaratarak spor severleri Kulübümüze aidiyet ilkesini kazandırmaktır. Narmanspor’a gönül verenlere Selam ve saygılarımla” dedi.