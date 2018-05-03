Ziyarete katılan Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Orman Bölge Müdürlüğü’nde bir fidanın nasıl yetiştiğini, üretimi ve bakımı konusunda Orman Bölge Müdürlüğü Şefi Hasan Bozkurt’tan bilgi alarak, üretim tesislerini gezdiler.

Etkinliğe, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat, Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, Mali İşler Şube Müdürü Hüseyin Karakaya, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Aynur Yılmaz ve Fidanlık Müdürü Abdullah Şahin katıldı.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat, Orman Bölge Müdürlüğüne fidan dikme konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çocukların doğa konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değindi.

Polat, ‘Ormanlarımızdan çok yönlü fayda görüyoruz. Bunun için fidan dikimi konusunda çocuklarımızın bilinçlendirilmesini önemsiyoruz. Bizlere destek veren Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizde fidan dikimine büyük önem veriyor’’ dedi.

Bıyıklı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, doğa konusundaki çalışmaların çocuklar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonunda çocuklar Bıyıklı’ya hediye taktim etti.