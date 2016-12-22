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22 Aralık 2016 16:38

Nenehatun Tarihi Milli Parkı ve Erzurum Kültür Sokağının açılışı yapıldı

Nenehatun Tarihi Milli Parkı ve Erzurum Kültür Sokağının açılışı yapıldı

22 Aralık 2016 16:38

Nenehatun Tarihi Milli Parkı ve Erzurum Kültür Sokağının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla gerçekleşti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tamamlanan Aziziye Tabyaları yakınındaki Nenehatun Tarihi Milli Parkı ve Erzurum Kültür Sokağının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla yapıldı. Açılış öncesinde Vali Seyfettin Azizoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Park ve Kültür Sokağıyla ilgili bilgi verdi. Azizoğlu, “Bu tarihi mekanda Bakanlığımızca Nenehatun Tarihi Milli Parkı ve Erzurum Kültür Sokağı yapılmış, halkımızın ve misafirlerin hizmeti sokulmuştur. Bu mekanda 24 bin metrekare alan üzerine çeşitli sosyal ve kültürel mekanlar yapılmıştır. Projenin toplam yatırımı 8 milyon TL olmuştur” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla açılış kurdele kesimiyle yapıldı.



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