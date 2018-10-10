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Nenehatun ve Ejder spor kulübü izci ve liderleri, Köşk Camiinin temizliği yaptı

Erzurum Nenehatun ve Ejder spor kulübü izci ve liderleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Köşk camiinin temizliğini yaptı.


İzci ve liderleri caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken halı ve cami avlusunu süpürerek temizlik yaptı.


Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık, "Ülkemizde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor. Bizler de Erzurum Nenehatun ve Ejder Spor Kulüpleri olarak bu haftayı kutlamak için bir etkinlik planladık ve gelip camimizi temizledik" diye konuştu.

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